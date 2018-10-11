Юнацькі Олімпійські ігри: медальний залік

III Літні юнацькі Олімпійські ігри відбуваються в Буенос-Айресі. Україна з чотирьма нагородами знаходиться на 7-му місці в неофіційному медальному заліку.

Всього буде розіграно 241 комплект медалей.

1 Росія 16-3-2 = 21

2 Угорщина 8-1-1 = 10

- Змішана команда 4-4-5 = 13

3 Японія 4-3-3 = 10

4 Китай 4-3-2 = 9

5 Італія 3-5-7 = 15

6 Індія 3-3-0 = 6

7 Україна 3-0-1 = 4

8 Румунія 2-2-3 = 7

9 Колумбія 2-2-2 = 6

10 Іран 2-0-0 = 2

10 Венесуела 2-0-0 = 2

12 Південна Корея 1-4-5 = 10

13 Чехія 1-2-3 = 6

14 Франція 1-2-2 = 5

15 Швеція 1-2-1 = 4

16 Білорусь 1-2-0 = 3

16 Таїланд 1-2-0 = 3

18 Мексика 1-1-3 = 5

19 Туреччина 1-1-2 = 4

20 Аргентина 1-1-1 = 3

20 Данія 1-1-1 = 3

20 Німеччина 1-1-1 = 3

Першу золоту медаль здобула шпажистка Катерина Чорній.

Бронзову медаль виборов український дзюдоїст Олег Вередиба.

Джерело - чемпіон.