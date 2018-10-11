Юнацькі Олімпійські ігри: медальний залік

III Літні юнацькі Олімпійські ігри відбуваються в Буенос-Айресі. Україна з чотирьма нагородами знаходиться на 7-му місці в неофіційному медальному заліку.
Всього буде розіграно 241 комплект медалей.
1 Росія 16-3-2 = 21
2 Угорщина 8-1-1 = 10
- Змішана команда 4-4-5 = 13
3 Японія 4-3-3 = 10
4 Китай 4-3-2 = 9
5 Італія 3-5-7 = 15
6 Індія 3-3-0 = 6
7 Україна 3-0-1 = 4
8 Румунія 2-2-3 = 7
9 Колумбія 2-2-2 = 6
10 Іран 2-0-0 = 2
10 Венесуела 2-0-0 = 2
12 Південна Корея 1-4-5 = 10
13 Чехія 1-2-3 = 6
14 Франція 1-2-2 = 5
15 Швеція 1-2-1 = 4
16 Білорусь 1-2-0 = 3
16 Таїланд 1-2-0 = 3
18 Мексика 1-1-3 = 5
19 Туреччина 1-1-2 = 4
20 Аргентина 1-1-1 = 3
20 Данія 1-1-1 = 3
20 Німеччина 1-1-1 = 3
Першу золоту медаль здобула шпажистка Катерина Чорній.
Бронзову медаль виборов український дзюдоїст Олег Вередиба.
Джерело - чемпіон.