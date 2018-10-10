Викрали трофей Тур де Франс. ФОТО

Під час велосипедної виставки в Бірмінгемі, був вкрадений трофей британського гонщика Герейта Томаса, який він виграв, перемігши в Тур де Франс - 2018
Про це повідомила команда велосипедиста Sky.
"Ми по всій Великобританії виставляємо три трофеї, завойовані нашими гонщиками на Гран-турах цього року, для того, щоб всі наші вболівальники отримали можливість побачити кубки.
На жаль, під час прибирання приміщення після виставки в Бірмінгемі трофей Томаса на деякий час залишився без нагляду і був вкрадений",-розповіли представники Sky.
Нагадаємо, що найвідоміший велогонщик України планує створити на батьківщині професійну велокоманду.
Джерело - xsport.ua.