Мак-Грегор зібрався піти за головою суперника

Суперзірка UFC Конор Мак-Грегор після відкритого тренування зізнався, що зробить з Хабібом Нурмагомедовим.

Слова бійця наводить Xsport з посиланням на портал MMAFighting.com.

"Ви побачите руйнівний нокаут. В суперника занадто легко потрапити, він повільний. Я відправлю Хабіба в нокаут. Я дуже швидко вийду з октагона і мені плювати на все: на боротьбу, техніку тощо. Після гонгу я піду за його головою, повірте мені", — заявив Мак-Грегор.