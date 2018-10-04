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Мак-Грегор зібрався піти за головою суперника

Сьогодні 13:54 279 0
Мак-Грегор зібрався піти за головою суперника

Суперзірка UFC Конор Мак-Грегор після відкритого тренування зізнався, що зробить з Хабібом Нурмагомедовим. 

Слова бійця наводить Xsport з посиланням на портал MMAFighting.com.

"Ви побачите руйнівний нокаут. В суперника занадто легко потрапити, він повільний. Я відправлю Хабіба в нокаут. Я дуже швидко вийду з октагона і мені плювати на все: на боротьбу, техніку тощо. Після гонгу я піду за його головою, повірте мені", — заявив Мак-Грегор.

Нагадаємо, Мак-Грегор і Нурмагомедов провели відкрите тренування.

Джерело - Xsport.

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