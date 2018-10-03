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Білодід очолила світовий рейтинг

Сьогодні 16:43 235 0
Білодід очолила світовий рейтинг
Дарина Білодід

Чемпіонка світу з України, Дарина Білодід очолила світовий рейтинг у категорії до 48 кілограмів.

Про це повідомляє facenews.ua.

Дарина Білодід піднялася на дві позиції і вийшла на перше місце в світовому рейтингу.

Поліпшив свої показники і бронзовий призер першості Георгій Зантарая, який піднявся на три рядки і став шостим в світі у вазі до 66 кілограмів.

Нагадаємо, Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії.

Також, Білодід підкорила мережу фотографіями з відпочинку.

Джерело - facenews.ua.

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