Чемпіонка світу з України, Дарина Білодід очолила світовий рейтинг у категорії до 48 кілограмів.

Про це повідомляє facenews.ua.

Дарина Білодід піднялася на дві позиції і вийшла на перше місце в світовому рейтингу.

Поліпшив свої показники і бронзовий призер першості Георгій Зантарая, який піднявся на три рядки і став шостим в світі у вазі до 66 кілограмів.

Нагадаємо, Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії.

Також, Білодід підкорила мережу фотографіями з відпочинку.

Джерело - facenews.ua.