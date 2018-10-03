Нурмагомедов: Я хочу знищити Мак-Грегора

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов хоче покарати Мак-Грегора за все сказане.

Про розповів сам боєць.

"Я маю намір не просто захистити пояс і провести гучне шоу, це для мене особиста справа. Хочу, щоб цей хлопець заплатив за все сказане, і за все, що зробив. Не просто перемогти, а знищити",- сказав Нурмагомедов.