Українки переграли Вірменію та вийшли у лідери на шаховій олімпіаді

У восьмому турі Всесвітньої шахової олімпіади в Батумі жіноча збірна України обіграла Вірменію з рахунком 3:1.

Перемоги здобули Анна Музичук та Ганна Ушеніна.

Головний тренер команди Михайло Бродський розповів про перепетії зустрічі.

"Білими все склалося дуже вдало. І Аня Музичук, і Аня Ушеніна досить швидко отримали значну перевагу і впевнено її реалізували. Маша Музичук весь час контролювала хід боротьби, у неї не було жодних проблем. У Наталії, напевно, були деякі пригоди, але в підсумку все закінчилося добре", - сказав Бродський.

Таким чином Україна та Китай мають в активі 14 очок і займають лідируючу позицію.

Раніше Україна зіграла внічию з Китаєм на шаховій олімпіаді.

А також переграла Іран.

Джерело - Чемпіон.