Російські коментатори не переклали звинувачення Мак-Грегора на адресу Кадирова

В ніч з 20 на 21 вересня в Нью-Йорку пройшла перша прес-конференція, присвячена бою Хабіба Нурмагомедова проти Конора Мак-Грегора. В ході спілкування з журналістами ірландець згадав про фото батька Хабіба Абдулманапа з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Про це повідомляє tjournal.ru

"Його батько виклав в інстаграм фото з Кадировим, коли вони були в мечеті. Кадиров - чеченський диктатор, божевільна людина. Але батько Хабіба лиже йому дупу і викладає фото Кадирова з підписом "Разом ми сильніші". Така фейкова повага через страх ", - сказав Конор.

Прес-конференція в прямому ефірі транслювалася на каналі Матч ТВ. Епізод про Кадирова коментатори не перекладали.

"Ну, і зараз починається продовження історії, коли Конор намагається спровокувати Хабіба. І зіграти на його походженні", - сказав коментатор.

Бій Хабіба Нурмагомедова проти Конора Мак-Грегора пройде 6 жовтня в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Мак-Грегор підписав найбільший контракт в історії ММА.

Джерело - tjournal.