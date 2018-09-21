Визначився склад збірної України з футзалу, що поїде на турнір в Іран

Головний тренер національної збірної України з футзалу Олег Косенко визначився з 15-ма гравцями, які проходитимуть навчально-тренувальний збір у Броварах.

Про це передає офіційний сайт Федерації футзалу України.

Після збору команда вирушить до Ірану, де візьме участь у Quadrangular international futsal tournament. 21 вересня національна збірна України виїде в Іран, де 23 вересня проведе свій перший поєдинок.

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До вашої уваги склад команди.

Воротарі: Савенко, Ципун, Литвиненко.

Польові гравці: Грицина, Разуванов, Білоцерківець, Шотурма, Корсун, Журба, Педяш, Микитюк, Цілик, Радевич, Легендзевич, Коваль.

Нагадаємо, жіноча футзальна збірна кваліфікувалася у фінальну частину Євро.

Джерело - АФУ.