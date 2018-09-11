Абраменко одружився з росіянкою

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко одружився з фристайлісткою Олександрою Орловою. Обраниця входить до збірної Росії.

Про це повідомляє видання NikLife.

За словами Олександра, весілля вони зіграли в п'ятницю, 7 вересня. Весілля відбулося в Києві.

Відзначимо, що 21-річна Олександра Орлова теж виступала у фристайлі на Олімпійських іграх в Пхьончхані, де представляла збірну Росії.

Познайомилася пара близько чотирьох років тому на спортивних змаганнях у Сочі 2014 року. А у 2018 році, коли Орлова розчарувалася тим, що зайняла 8 місце під час змагань в Пхьончхані, Абраменко підтримав її, і сказав, що під час свого виступу буде боротися за двох.

Нагадаємо, Абраменко отримав квартиру в Києві.

Окрім цього він розповів на що витратив призові за олімпійське золото.

Джерело - niklife.