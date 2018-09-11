Американський боєць ММА з паспортом ЛНР став депутатом міськдуми в Росії

Американський боєць Джефф Монсон, який нещодавно отримав російське громадянство, став депутатом міськдуми Красногорська.

Про це повідомили в прес-службі Красногорського відділення Єдиної Росії, яке висунуло Монсона на вибори.

Боєць заявив про намір стати депутатом на початку червня У своїй анкеті кандидата в депутати він вказав, що працює в АНО Спортивний клуб Зоркий тренером з фізпідготовки.

В кінці травня стало відомо, що президент РФ підписав указ про надання Монсону громадянства Росії, про яке боєць просив ще у вересні 2015 року. Тоді в інтерв'ю агентству Ruptly боєць сказав, що у нього "російська душа". Монсон розповів про намір відкрити на новій батьківщині школу змішаних єдиноборств для дітей з різних сімей.

Нагадаємо, в 2016 році Монсон отримав так званий "паспорт" так званої Луганської народної республіки. Тоді він обіцяв створити у Луганську спортивну школу.

Повеселило(поскольку я не житель Красногорска). «Уважаемые жители Красногорска! Не хочется вас пугать на ночь, но... В общем, это ваш новый депутат горсовета. 🤷🏼‍♀️ ѣѣ» pic.twitter.com/HDfd8AXvra — Ходорковский Михаил (@mich261213) 10 вересня 2018 р.

Джерело - pravda.com.ua.