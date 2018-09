У Росії заборонили проводити міжнародні біатлонні змагання. ФОТО

Сьогодні на конгресі IBU ухвалили зміни в правилах проведення біатлонних змагань.

Про це повідомляє офіційний Twitter IBU.

Тепер турніри можуть проводитися тільки в тих країнах, які відповідають кодексу WADA і мають акредитоване антидопінгове агентство.

Раніше це правило було негласним і звучало лише як рекомендація WADA.

Таким чином, Росія не зможе проводити у себе біатлонні змагання до тих пір, поки не буде відновлено РУСАДА.

This morning the IBU Congress has voted in favour of the following motions regarding the IBU Constitution: pic.twitter.com/QuEdv5gUwT