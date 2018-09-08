У Росії заборонили проводити міжнародні біатлонні змагання. ФОТО

Сьогодні на конгресі IBU ухвалили зміни в правилах проведення біатлонних змагань.
Про це повідомляє офіційний Twitter IBU.
Тепер турніри можуть проводитися тільки в тих країнах, які відповідають кодексу WADA і мають акредитоване антидопінгове агентство.
Раніше це правило було негласним і звучало лише як рекомендація WADA.
Таким чином, Росія не зможе проводити у себе біатлонні змагання до тих пір, поки не буде відновлено РУСАДА.
This morning the IBU Congress has voted in favour of the following motions regarding the IBU Constitution: pic.twitter.com/QuEdv5gUwT— IBU (@biathlonworld) 8 вересня 2018 р.
Нагадаємо, понад 60 біатлоністів підозрюються у вживанні допінгу.
Також російських біатлоністів не відновили у правах.
Джерело - IBU.