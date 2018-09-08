Говоров — бронзовий призер етапу Кубка світу з плавання. ФОТО

Українець у Казані здобув бронзу на етапі Кубка світу з плавання

Український плавець Андрій Говоров завоював бронзову медаль на першому в сезоні етапі Кубка світу, що відбувається в Казані.

На чемпіонаті Європи в Глазго українцеві з часом 22.04 секунди не вдалося вийти у фінал на дистанції 50 м вільним стилем. Проте в Казані 22.03 секунди вистачило для бронзової нагороди.

Другим став американець Майкл Ендрю. Першим з новим рекордом Кубка світу приплив росіянин Володимир Морозов.

Нагадаємо, на Чемпіонаті Європи він оновив свій же рекорд.

Джерело - Чемпіон.