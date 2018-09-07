Рижикова представлятиме Європу на Континентальному кубку IAAF. ФОТО

Троє українських легкоатлетів виступлять у складі збірної Європи на Континентальному Кубку IAAF.

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Наталія Прищепа, Анна Рижикова і Сергій Никифоров увійшли до складу збірної Європи для участі у Континентальному Кубку ІААФ, який відбудеться 8-9 вересня в Остраві (Чехія).

Участь у змаганнях візьмуть чотири команди – Європи, Америки, Африки, Азії та Океанії.

Рижикова вже виставила фото зі стадіону в Остраві у своєму Instagram.

Нарахування очок відбуватиметься таким чином: у кожній індивідуальній дисципліні атлет отримає 8 очок за перше місце, 7 - за друге і так далі до 1 очка за восьме місце.

Нагадаємо, Рижикова тріумфувала на турнірі в Загребі.

Також, Рижикова виграла золоту на Діамантовій лізі.