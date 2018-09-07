Рижикова представлятиме Європу на Континентальному кубку IAAF. ФОТО

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.
Наталія Прищепа, Анна Рижикова і Сергій Никифоров увійшли до складу збірної Європи для участі у Континентальному Кубку ІААФ, який відбудеться 8-9 вересня в Остраві (Чехія).
Участь у змаганнях візьмуть чотири команди – Європи, Америки, Африки, Азії та Океанії.
Рижикова вже виставила фото зі стадіону в Остраві у своєму Instagram.
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Ну что, мы с @netali_pryshchepa на Континентальном кубке🏆🇨🇿! Это такие соревнования, которые проводятся раз в 4 года, соревнуются в них 4 команды: Европа, Азия, Америка и Африка. От каждой из них в одном виде участвует только 2 спортсмена 🏃🏼♀️ 🏃♂️! Я очень рада быть членом команды Европы!🔥💪 . . Well, we're on the Continental Cup🏆 🇨🇿!These are such competitions that are held every 4 years, 4 teams: Europe, Asia, America and Africa compete in them. From each team only 2 athletes 🏃🏼♀️🏃♂️ participate in one discipline. I am very happy to be a member of the team of Europe!🔥💪 . . #TrackandField #UkraineNationalTeam #RunClean #pv__team #pv__meetings #ryzhykova #run #sport #motivation #athletics #400mh #competition #asics #continentalcup #ostrava2018 #teameurope #teameurope2018 #iaaf #iaafcontinentalcup
Нарахування очок відбуватиметься таким чином: у кожній індивідуальній дисципліні атлет отримає 8 очок за перше місце, 7 - за друге і так далі до 1 очка за восьме місце.
Нагадаємо, Рижикова тріумфувала на турнірі в Загребі.
Джерело - ФЛАУ.