Російських біатлоністів не відновили в правах

Конгрес IBU проголосував проти відновлення Союзу біатлоністів Росії в правах.
Про це повідомляє офіційний Twitter організації.
The IBU Congress has voted against the Russian Biathlon Union’s application for full IBU membership.— IBU (@biathlonworld) 7 вересня 2018 р.
As a result the RBU remains a provisional member of the IBU.
Таким чином збірна Росії буде брати участь в міжнародних змаганнях на колишніх умовах.
Під російським прапором із збереженням квоти, але не зможе голосувати на конгресі IBU, висувати кандидатів на вибори до керівних органів організації і претендувати на проведення міжнародних стартів.
СБР був обмежений в правах за порушення антидопінгових правил спортсменами в грудні минулого року.
Нагадаємо, Нагадаємо, 65 російських біатлоністів підозрюються у вживанні допінгу.
Джерело - twitter IBU.