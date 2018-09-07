Російських біатлоністів не відновили в правах

Конгрес IBU проголосував проти відновлення Союзу біатлоністів Росії в правах.

Про це повідомляє офіційний Twitter організації.

The IBU Congress has voted against the Russian Biathlon Union’s application for full IBU membership.



As a result the RBU remains a provisional member of the IBU. — IBU (@biathlonworld) 7 вересня 2018 р.

Таким чином збірна Росії буде брати участь в міжнародних змаганнях на колишніх умовах.

Під російським прапором із збереженням квоти, але не зможе голосувати на конгресі IBU, висувати кандидатів на вибори до керівних органів організації і претендувати на проведення міжнародних стартів.

СБР був обмежений в правах за порушення антидопінгових правил спортсменами в грудні минулого року.

Нагадаємо, Нагадаємо, 65 російських біатлоністів підозрюються у вживанні допінгу.

Джерело - twitter IBU.