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Російських біатлоністів не відновили в правах

Сьогодні 16:05 285 0
Російських біатлоністів не відновили в правах

Конгрес IBU проголосував проти відновлення Союзу біатлоністів Росії в правах.

Про це повідомляє офіційний Twitter організації.

Таким чином збірна Росії буде брати участь в міжнародних змаганнях на колишніх умовах.

Під російським прапором із збереженням квоти, але не зможе голосувати на конгресі IBU, висувати кандидатів на вибори до керівних органів організації і претендувати на проведення міжнародних стартів.

СБР був обмежений в правах за порушення антидопінгових правил спортсменами в грудні минулого року.

Нагадаємо, Нагадаємо, 65 російських біатлоністів підозрюються у вживанні допінгу.

Джерело - twitter IBU.

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