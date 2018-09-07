Українські футзалістки переграли Польщу

Контрольний поєдинок у Черкасах між Україною та Польщею завершився на користь нашої збірної.

Підопічні Олега Шайтанова здолали суперниць з результатом 5:2. Жовто-сині пропустили першими. На 11-й хвилині ворота нашої збірної вразила Сандел Ліхтенштейн.

Але потім наші дівчата реалізували дабл-пенальті, — відзначилася Юлія Дударчук. Ще два фоли гостей закінчилися для них так само сумно, а представниця полтавського ПЗМС оформила хет-трик.

На початку другого тайму Юлія Баста дуже швидко відіграла один м’яч. Втім, після того забивали лише українки. Ірина Дубицька повернула господаркам перевагу у два голи, а Юлія Тітова встановила на табло фінальний рахунок. 5:2 – яскрава перемога українок.

Футзал

Контрольний поєдинок

Україна, Черкаси

6 вересня

Україна – Угорщина – 5:2 (3:1)

Голи: 1:0 — 11 Ліхтенштейн, 1:1 — 15 пенальті Дударчук, 2:1 — 18 пенальті Дударчук, 3:1 — 19 пенальті Дударчук, 3:2 — 21 Баста, 4:2 — 24 Дубицька, 5:2 — 30 Тітова.

Нагадаємо, Україна готується до матчів жіночого Чемпіонату Європи з футзалу

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Джерело - АФУ.