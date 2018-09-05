Російську легкоатлетку дискваліфікували на чотири роки за допінг

Російську легкоатлетку Марію Абакумову дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил під час Олімпіади-2008 в Пекіні.

Про це повідомляє sports.ru з посиланням на Незалежний орган з боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

Під час повторного огляду допінг-проб, ініційованого Міжнародним олімпійським комітетом, в організмі Абакумової знайшли заборонений препарат Турінабол. Росіянку позбавили ​​срібла Пекіна-2008.

Крім того, під час перевірки проб з легкоатлетичного чемпіонату світу 2011 року теж виявила наявність заборонених речовин в організмі Абакумової. На світовій першості у Тегу вона завоювала золото.

Спортсменка дискваліфікована на чотири роки з 18 травня 2016-го. Всі її результати з 21 серпня 2008 року по 20 серпня 2012 року, анульовано. Крім золота Тегу-2011 і срібла Пекіна-2008, росіянка позбавлена ​​бронзи чемпіонату світу 2009 року.

Раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Абакумова.

Нагадаємо, 65 російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу.

А українську олімійську чемпіонку дискваліфіковано на чотири роки.

Джерело - sports.ru.