Мій профіль

Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре

Сьогодні 13:47 696 1
Світоліна розповіла як завоювати її серце. ФОТО
Сьогодні 13:14 519
Цуренко дев'ятий рік поспіль зіграє на Кубку Кремля. ФОТО
Сьогодні 12:54 345
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО
Сьогодні 11:41 301
Футбольна збірна вилетіла до Чехії. ФОТО
Сьогодні 10:18 772
Вукоєвич повернувся до роботи у збірній Хорватії
Сьогодні 09:16 518
Жданов: закликаю інші національні збірні команди України переймати практику розміщення гасла Слава Україні
Сьогодні 08:56 377
Блоги
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 11:41 301
Як Неймар проявив великодушність до юного фаната. ВІДЕО
Як Неймар проявив великодушність до юного фаната. ВІДЕО Phillip Hess
02.09.2018 11:45 917
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО
Усик залякав Белью ефектним роликом. ВІДЕО Максим Буйдин
31.08.2018 20:00 4007
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:28 Футбол Газон стадіону в Одесі змінив жовтий колір на зелений. ФОТО 221
14:09 Легка атлетика Російську легкоатлетку дискваліфікували на чотири роки за допінг 459
13:56 Гандбол ЗТР виступить у Балтійській лізі за новими правилами 178
13:47 Футбол Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре 696 1
13:31 Футбол Коноплянка у когорті лідерів Шальке 561
13:14 Теніс Світоліна розповіла як завоювати її серце. ФОТО 519
12:54 Теніс Цуренко дев'ятий рік поспіль зіграє на Кубку Кремля. ФОТО 345
12:38 Футзал Збірна України з футзалу почала підготовку до матчів Чемпіонату Європи 207
12:29 Футбол Новоспечений воротар Карпат: Будемо боротися за першу шістку 342
12:09 Футбол Ворскла проведе контрольний поєдинок з Олександрією 157
11:58 Футзал У футзалі вперше використають систему VAR 156
11:41 Гімнастика Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО 301
11:35 Футбол УЄФА закликають змінити правило виїзного гола 1084
11:20 Футбол Олімпік проведе збір у Харкові 170
10:48 Футбол Шепелєв не зіграє в головній команді країни 330 1
10:39 Бокс Усик похизувався новим поясом. ВІДЕО 519
10:18 Футбол Футбольна збірна вилетіла до Чехії. ФОТО 772
09:59 Футбол Маркевич: Турбує, що лідери збірної не грали 571
09:38 Баскетбол Черкаські Мавпи програли білорусам на турнірі в Литві 226
09:16 Футбол Вукоєвич повернувся до роботи у збірній Хорватії 518
08:56 Футбол Жданов: закликаю інші національні збірні команди України переймати практику розміщення гасла Слава Україні 377
08:33 Футбол Останній матч другого етапу Кубка України відбудеться наприкінці вересня 369
08:10 Теніс Козлова програла на турнірі в Чикаго 563
4 Вересня 2018
23:53 Легка атлетика Рижикова та Ткачук тріумфували на турнірі у Загребі 506
23:34 Футбол Павелко: На всіх футболках красується гасло Слава Україні! 870 2

Російську легкоатлетку дискваліфікували на чотири роки за допінг

Сьогодні 14:09 459 0
Російську легкоатлетку дискваліфікували на чотири роки за допінг

Російську легкоатлетку Марію Абакумову дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил під час Олімпіади-2008 в Пекіні.

Про це повідомляє sports.ru з посиланням на Незалежний орган з боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

Під час повторного огляду допінг-проб, ініційованого Міжнародним олімпійським комітетом, в організмі Абакумової знайшли заборонений препарат Турінабол. Росіянку позбавили ​​срібла Пекіна-2008.

Крім того, під час перевірки проб з легкоатлетичного чемпіонату світу 2011 року теж виявила наявність заборонених речовин в організмі Абакумової. На світовій першості у Тегу вона завоювала золото.

Спортсменка дискваліфікована на чотири роки з 18 травня 2016-го. Всі її результати з 21 серпня 2008 року по 20 серпня 2012 року, анульовано. Крім золота Тегу-2011 і срібла Пекіна-2008, росіянка позбавлена ​​бронзи чемпіонату світу 2009 року.

Раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Абакумова.

Нагадаємо, 65 російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу.

А українську олімійську чемпіонку дискваліфіковано на чотири роки.

Джерело - sports.ru.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()