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ЗТР виступить у Балтійській лізі за новими правилами

Сьогодні 13:56 179 0
ЗТР виступить у Балтійській лізі за новими правилами

Цього року розіграш Балтійської Ліги відбудеться за новою схемою. 12 команд розіб'ють на дві групи. 

ZTR гратиме в групі найсильніших з Рійгімякі, СКА-Мінськ, Пилвой Сервіті, Кехрой і Драгунасом. З фінськими і білоруськими командами домашні матчі відбудуться в Запоріжжі. 

Переможець групи вийде у фінал чотирьох, а місця з 2-го по 5-е забезпечать місце у плей-оф. З групи В, у плей-оф потраплять лише 2 команди.

Старт сезону розпочнеться 16 вересня - Кехра прийме на своєму майданчику Рійгімякі. ЗТР перший матч проведе 19 вересня в Запоріжжі проти СКА-Мінськ.

Нещодавно відбувся Кубок Дніпра.

А в чемпіонаті серед жінок визначили володара Суперкубка України.

Джерело - ЗТР.

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