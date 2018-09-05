ЗТР виступить у Балтійській лізі за новими правилами

Цього року розіграш Балтійської Ліги відбудеться за новою схемою. 12 команд розіб'ють на дві групи.

ZTR гратиме в групі найсильніших з Рійгімякі, СКА-Мінськ, Пилвой Сервіті, Кехрой і Драгунасом. З фінськими і білоруськими командами домашні матчі відбудуться в Запоріжжі.

Переможець групи вийде у фінал чотирьох, а місця з 2-го по 5-е забезпечать місце у плей-оф. З групи В, у плей-оф потраплять лише 2 команди.

Старт сезону розпочнеться 16 вересня - Кехра прийме на своєму майданчику Рійгімякі. ЗТР перший матч проведе 19 вересня в Запоріжжі проти СКА-Мінськ.

Нещодавно відбувся Кубок Дніпра.

А в чемпіонаті серед жінок визначили володара Суперкубка України.

Джерело - ЗТР.