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У футзалі вперше використають систему VAR

Сьогодні 11:58 157 0
У футзалі вперше використають систему VAR

Під час матчу за суперкубок Іспанії використають систему VAR.

Про це повідомляє авторитетний португальський сайт Zona Tecnica Futsal.

Це буде дебютний експеримент у європейському футзалі. Першим відеоарбітром, який працюватиме з системою VAR на футзальному поєдинку, буде Муньєс Карпентер. Саме він буде спостерігати зі свого спеціального екрана за всіма можливими спірними епізодами та консультуватиме арбітрів на майданчику – Санчеса Моліну та Родріго Мігеля.

Матч за Суперкубок Іспанії відбудеться 9 вересня у С’юдад Реалі. За право володіти цим трофеєм боротимуться чемпіон Іспанії, Мовістар Інтер, та чинний володар Кубку Іспанії, Хаен Параісо Інтеріор.

Нагадаємо, Українські футзалістки стали срібними призерками Чемпіонату світу серед студентів.

Також став відомий календар відбіркового раунду чемпіонату Європи-2019

Джерело - 5х5.

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