У футзалі вперше використають систему VAR

Під час матчу за суперкубок Іспанії використають систему VAR.

Про це повідомляє авторитетний португальський сайт Zona Tecnica Futsal.

Це буде дебютний експеримент у європейському футзалі. Першим відеоарбітром, який працюватиме з системою VAR на футзальному поєдинку, буде Муньєс Карпентер. Саме він буде спостерігати зі свого спеціального екрана за всіма можливими спірними епізодами та консультуватиме арбітрів на майданчику – Санчеса Моліну та Родріго Мігеля.

Матч за Суперкубок Іспанії відбудеться 9 вересня у С’юдад Реалі. За право володіти цим трофеєм боротимуться чемпіон Іспанії, Мовістар Інтер, та чинний володар Кубку Іспанії, Хаен Параісо Інтеріор.

Нагадаємо, Українські футзалістки стали срібними призерками Чемпіонату світу серед студентів.

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Джерело - 5х5.