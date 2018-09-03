Каратисти привезли п'ять медалей із престижного турніру

На турнірі European Open Szolnok Cup 2018 в угорському місті Сольнок збірна України завоювала п'ять медалей.

Три золоті медалі на Кубку Європи завоювали Олена Вересняк (до 50 кг) з Хмельницького, і львів'яни Тарас Гаврилець (до 65 кг) і Юрій Дума (до 85 кг).

Також дві бронзові медалі Україні принесли Олександр Тимець (до 75 кг) з Хмельницького і Василь Сальвук (від 85 кг) з Житомира.

Всього на цьому турнірі Україну представляли 9-ть спортсменів.

Варто зазначити, що цей турнір також є ще й Кубком Європи з кіокушинкай карате (WKO).

Джерело - Xsport.