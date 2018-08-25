Україна віддала лише одну партію у відборі до волейбольного Євро

Чоловіча збірна України здобула четверту поспіль перемогу рамках відбору на чемпіонат Європи-2019. Підопічні Угіс Крастіньша в гостях розібралися з Угорщиною.

Наші співвітчизники у непоступливій боротьбі віддали лише одну партію супернику, перемігши 3:1 (26:28, 20:25, 25:19, 24:26).

Нагадаємо, декілька днів тому синьо-жовті переграли Угорщину в домашньому матчі. Тоді поєдинок закінчився з рахунком 3:0.

У разі перемоги в наступному матчі відбору, Україна гарантує собі вихід до фінальної частини європейської першості.

Чемпіонат Європи-2019

Відбірковий турнір

Група F

Четвертий тур:

Угорщина – Україна 1:3 (26:28, 20:25, 25:19, 24:26).

Турнірне становище:

1. Україна 11;

2. Македонія 6;

3. Швейцарія 4;

4. Угорщина 3.

Натомість українська жіноча команда вдруге поступилася Греції.

Джерело - Чемпіон.