Україна віддала лише одну партію у відборі до волейбольного Євро

Чоловіча збірна України здобула четверту поспіль перемогу рамках відбору на чемпіонат Європи-2019. Підопічні Угіс Крастіньша в гостях розібралися з Угорщиною.
Наші співвітчизники у непоступливій боротьбі віддали лише одну партію супернику, перемігши 3:1 (26:28, 20:25, 25:19, 24:26).
Нагадаємо, декілька днів тому синьо-жовті переграли Угорщину в домашньому матчі. Тоді поєдинок закінчився з рахунком 3:0.
У разі перемоги в наступному матчі відбору, Україна гарантує собі вихід до фінальної частини європейської першості.
Чемпіонат Європи-2019
Відбірковий турнір
Група F
Четвертий тур:
Угорщина – Україна 1:3 (26:28, 20:25, 25:19, 24:26).
Турнірне становище:
1. Україна 11;
2. Македонія 6;
3. Швейцарія 4;
4. Угорщина 3.
Натомість українська жіноча команда вдруге поступилася Греції.
Джерело - Чемпіон.