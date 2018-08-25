Беленюк підкорив Говерлу. ФОТО

Олімпійський чемпіон з греко-рисмської боротьби Жан Беленюк здійнявся на найвищу точку України - гору Говерлу.

Фото з вершини Беленюк опублікував на власній сторінці в Instagram.

"Сьогодні вдруге цього року здійнявся на найвищу гору України (Говерла 2061 м). Взимку підйом був набагато важчим. Але це природно, навіть не враховуючи те, що піднімався тоді сам, благо з погодою пощастило", — написав спортсмен.