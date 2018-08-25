Беленюк підкорив Говерлу. ФОТО

Олімпійський чемпіон з греко-рисмської боротьби Жан Беленюк здійнявся на найвищу точку України - гору Говерлу.
Фото з вершини Беленюк опублікував на власній сторінці в Instagram.
"Сьогодні вдруге цього року здійнявся на найвищу гору України (Говерла 2061 м). Взимку підйом був набагато важчим. Але це природно, навіть не враховуючи те, що піднімався тоді сам, благо з погодою пощастило", — написав спортсмен.
Нещодавно Жан Беленюк розкритикував відомий спортивний сайт.
Окрім цього він розповів як заробляє гроші чемпіон світу з боротьби.
Джерело - Чемпіон.