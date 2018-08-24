Збірна України у фіналі чемпіонату світу з футзалу. ВІДЕО

Жіноча збірна України з футзалу пробилася до фіналу студентського чемпіонату світу.

Наші дівчата у серії пенальті здолали Францію.

Протягом основного часу спортсменки не визначили найсильнішого. Відкрили рахунок спортсменки з Франції. Втім у другому періоді наші спортсменки встановили рівновагу у рахунку - забила Дубицька.

У серії пенальті наші співвітчизниці були вдаліші. На голи Дубицької, Дударчук і Сидоренко, Франція відповіла лише голом у виконанні Госсе.

У фіналі українки зіграють із переможцем матчу Португалія - Росія.

Студентський Чемпіонат світу

Півфінал

Жінки

24 серпня

Україна – Франція – 1:1 (0:1)

Пенальті – 3:1

Україна: Олена Цикаленко – Таїсія Бабенко, Яна Дичко, Анна Сидоренко, Юлія Дударчук – Яніна Романюк – Анастасія Чиженок, Аліна Бундюк, Вікторія Роздобудько, Анна Майбородіна, Ірина Дубицька, Юлія Шевченко.

Голи: 0:1 — 12 Риба, 1:1 — 30 Дубицька.

Серія пенальті: Дубицька, Дударчук Сидоренко - Госсе

Нагадаємо, раніше Україна перегралала Рсоію в груповому етапі.

Джерело - Чемпіон.