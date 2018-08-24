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Кубок Дніпра: розклад турніру

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Кубок Дніпра: розклад турніру

У Запоріжжі на відремонтованому спортивному комплексі Юність стартує міжнародний гандбольний турнір Кубок Дніпра.

Участь у змаганнях візьмуть запорізький Мотор, білоруський СКА-Мінськ, польський Віве Кельце та угорський Пік Сегед.

До вашої уваги календар змагань.

Гандбол

Кубок Дніпра

24 серпня

15.30 СКА-Мінськ – Віве Кельце

18.00 Мотор - Пік Сегед

25 серпня

16.00 Віве Кельце - Пік Сегед

18.00 Мотор - СКА-Мінськ

26 серпня

16.00 Пік Сегед - СКА-Мінськ

18.00 Мотор - Віве Кельце

Нагадаємо, нещодавно Мотор переміг на турнірі у Німеччині.

Окрім цього українська команда грала у фіналі польського турніру.

Джерело - Чемпіон.

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