Кубок Дніпра: розклад турніру

У Запоріжжі на відремонтованому спортивному комплексі Юність стартує міжнародний гандбольний турнір Кубок Дніпра.
Участь у змаганнях візьмуть запорізький Мотор, білоруський СКА-Мінськ, польський Віве Кельце та угорський Пік Сегед.
До вашої уваги календар змагань.
Гандбол
Кубок Дніпра
24 серпня
15.30 СКА-Мінськ – Віве Кельце
18.00 Мотор - Пік Сегед
25 серпня
16.00 Віве Кельце - Пік Сегед
18.00 Мотор - СКА-Мінськ
26 серпня
16.00 Пік Сегед - СКА-Мінськ
18.00 Мотор - Віве Кельце
Нагадаємо, нещодавно Мотор переміг на турнірі у Німеччині.
Окрім цього українська команда грала у фіналі польського турніру.
Джерело - Чемпіон.