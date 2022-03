Українські спортсмени закликали зупинити війну під час відкриття Паралімпіади в Пекіні

У Китаї відбулася церемонія відкриття зимової Паралімпіади. Українцям, попри війну, вдалося дістатися Ігор і вони не втратили шансу закликати світову спільноту зупинити російське вторгнення в Україну.

Про це розповів президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Paralympic athletes from #ukraine 🇺🇦protesting against #UkraineRussianWar before the #paralympics2022 opening ceremony. #stopwar pic.twitter.com/ToTO49ZTMU