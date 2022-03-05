Українські спортсмени закликали зупинити війну під час відкриття Паралімпіади в Пекіні

Джерело - Чемпіон.
У Китаї відбулася церемонія відкриття зимової Паралімпіади. Українцям, попри війну, вдалося дістатися Ігор і вони не втратили шансу закликати світову спільноту зупинити російське вторгнення в Україну.
Про це розповів президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.
"Я хочу сказати, що ми приїхали з України та через Україну. Багато членів нашої команди ледве вибралися з-під бомб, які є в Україні сьогодні. Це чудо, що нам вдалося приїхати сюди.
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Особисто я спав в автобусі останні дві ночі. Довелося спати на підлозі через мої проблеми зі здоров’ям. Інші члени команди теж мають різні проблеми з тим, щоб дібратися сюди.
Найлегший вихід з ситуації – відмовитися від участі в Паралімпіаді в умовах війни. Але ми не можемо допустити відсутність України на Паралімпіаді. Основна ціль України на Паралімпіаді-2022 – зупинити війну", – заявив Сушкевич.
Paralympic athletes from #ukraine 🇺🇦protesting against #UkraineRussianWar before the #paralympics2022 opening ceremony. #stopwar pic.twitter.com/ToTO49ZTMU— Paralympics Zeitung (@ParaZeitung) March 4, 2022