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У Пекіні стартувала зимова Паралімпіада-2022

Сьогодні 18:55 144 0
У Пекіні стартувала зимова Паралімпіада-2022
У Пекіні стартувала зимова Паралімпіада-2022
#Пекін

Джерело - ukrinform.uа.

У столиці Китаю Пекіні в п'ятницю, 4 березня, відбулася урочиста церемонія відкриття XIII зимових Паралімпійських ігор.

До 13 березня будуть розіграні 78 комплектів нагород у шести видах спорту, за які змагатимуться близько 700 спортсменів з інвалідністю.

У складі збірної України - 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).

"Синьо-жовту" команду представлятимуть 13 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та 7 - з ураженнями зору. Серед спортсменів-паралімпійців - 8 жінок та 12 чоловіків, які виступлять у двох видах спорту - лижних гонках та біатлоні.

Нагадаємо, Росію та Білорусь не допустили до зимової Паралімпіади-2022.

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