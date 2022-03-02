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Канада вимагає не допускати росіян і білорусів на Паралімпіаду

Сьогодні 14:56 175 0
Паскаль Сент-Онж прокоментував агресію Росії
Канада вимагає не допускати росіян і білорусів на Паралімпіаду
#Канада, #Паралімпіада-2022

Джерело - ukrinform.ua.

Російській та білоруській збірним слід закрити доступ на Паралімпійські ігри.

Про це повідомила міністр спорту Канади Паскаль Сент-Онж.

“Канада повністю підтримує заклик Олімпійського та Паралімпійського комітетів Канади щодо заборони російським і білоруським атлетам виступати на цьогорічних зимових Паралімпійських іграх.

Жахливий напад Росії на Україну має наслідки. Наш посил українцям очевидний: ми вас підтримуємо", - написала Сент-Онж.

Після військового вторгнення до України Росію позбавили права на проведення низки міжнародних турнірів, а на її команди у різних видах спорту наклали різноманітні обмеження.

Цьогорічні Паралімпійські ігри пройдуть у Китаї 4-13 березня.

Нагадаємо, Україна закликала виключити Росію з Паралімпіади в Пекіні.

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