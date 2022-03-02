Канада вимагає не допускати росіян і білорусів на Паралімпіаду

Джерело - ukrinform.ua.
Російській та білоруській збірним слід закрити доступ на Паралімпійські ігри.
Про це повідомила міністр спорту Канади Паскаль Сент-Онж.
“Канада повністю підтримує заклик Олімпійського та Паралімпійського комітетів Канади щодо заборони російським і білоруським атлетам виступати на цьогорічних зимових Паралімпійських іграх.
Жахливий напад Росії на Україну має наслідки. Наш посил українцям очевидний: ми вас підтримуємо", - написала Сент-Онж.
Після військового вторгнення до України Росію позбавили права на проведення низки міжнародних турнірів, а на її команди у різних видах спорту наклали різноманітні обмеження.
Цьогорічні Паралімпійські ігри пройдуть у Китаї 4-13 березня.
Нагадаємо, Україна закликала виключити Росію з Паралімпіади в Пекіні.