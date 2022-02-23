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Добринська: Вірю, що це наш шлях до перемоги! Вірю в Україну!

Сьогодні 19:06 166 0
Колишня спортсменка підтримала рідний народ у такий непростий час
Добринська: Вірю, що це наш шлях до перемоги! Вірю в Україну!
#Наталія Добринська

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетки Наталія Добринська пишається українцями, які попри таку ситуацію не сидять вдома у чотирьох стінах, а продовжують працювати та змінювати нашу країну.

Про це заявила ексспортсменка.

"За останні два дні моя стрічка "перефарбувалася" у синьо-жовті кольори та заговорила українською. У цей складний час ми знову об'єдналися, аби показати агресору та усьому світу, Україна - сучасна, сильна, вільна, безкомпромісна, не боїться ніяких погроз і буде боротися за своє, щоб не сталося.

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Я пишаюся українцями. Попри напругу та тривожність, ніхто не зачиняється вдома, ми продовжуємо працювати, розвивати країну, робити її ще міцнішою. Нещодавно завершилася Олімпіада у Пекіні. Наші спортсмени зіштовхнулися з багатьма труднощами, повернулися додому з однією медаллю. І це добре, це теж перемога! Через два роки запланована літня Олімпіада в Парижі, я впевнена, наші хлопці та дівчата докладуть максимум зусиль, аби виступити там ще краще. Україна точно гучніше залунає на міжнародній спортивній арені.

Нині важливо, щоб кожен з нас укріплював свої професійні позиції: військові, економічні, культурні і, звісно, спортивні. Це найкращий прояв патріотизму.

Вірю, що це наш шлях до перемоги! Вірю в Україну!", - зазначила Добринська.

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Допис, поширений Nataliia Dobrynska (@dobrynska.n)

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