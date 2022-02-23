Іспанська фігуристка провалила допінг-тест на Олімпіаді-2022

Баркеро та Цандрон у Пекіні посіли 11-е місце

Джерело - Чемпіон.

Іспанська фігуристка Лаура Баркеро, яка на Олімпійських іграх у Пекіні виступала у дуеті з Марко Цандроном, під час змагань здала позитивну допінг-пробу.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства тестування (ITA).

Повідомляється, що в аналізах Баркеро представники допінг-контролю виявили заборонений метаболіт клостеболу.

Баркеро та Цандрон на Олімпіаді-2022 у Пекіні посіли 11-е місце у парному фігурному катанні.

Раніше на Олімпійських іграх-2022 позитивні допінг-проби здали іранський гірськолижник Гусейн Савех-Шемшакі та два члени збірної України - лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько.