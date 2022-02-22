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Гамова - про Валієву: Немає жодної всесвітньої змови проти Росії

Сьогодні 14:39 236 0
Дворазова чемпіонка світу прокоментувала скандал з позитивним допінг тестом Валієвої
Гамова - про Валієву: Немає жодної всесвітньої змови проти Росії
#Каміла Валієва, #Катерина Гамова

Джерело - Чемпіон.

У ситуації з позитивним допінг-тестом Каміли Валієвої з ОКР немає ніякої змови проти Росії.

Про це заявила дворазова чемпіонка світу з волейболу Катерина Гамова.

"Всі стежили за фігурним катанням на Олімпійських іграх та переживали за Камілу Валієву. Те, що випало на долю цієї дівчинки, не забажаєш і ворогові!", - заявила волейболістка.

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"Немає жодної всесвітньої змови проти Росії, є безладність і патякання. У цьому наше лихо! Хто відповість за те, що до організму дитини 15 років потрапили заборонені речовини? Хто ці люди, які "підставили" Камілу?" - написала Гамова.

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Допис, поширений Ekaterina Gamova (@ekaterinagamova11)

Нагадаємо, у 2004-у році Гамова була визнана найкращою волейболісткою Європи.

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