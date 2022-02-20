Американська фігуристка - про допінг Валієвої: Варто перевірити й інших учениць Тутберідзе

Американська фігуристка Поліна Едмундс негативно ставиться до ситуації з позитивним допінг-тестом Каміли Валієвої з ОКР.

Про це заявила Едмундс.

"У допінг-пробі Каміли знайшли сліди трьох речовин, лише одна з них вважається забороненою. Проте всі три препарати для серця. Навіть якщо два з них є легальними, це все одно викликає питання. Варто перевірити й інших учениць Тутберідзе.

Якщо Валієва таке приймає, то чому й іншим цього не робити, якщо це легально? Я не вважаю, що на Росію варто накидатися із цього приводу. Але мені шкода, що на перший план виставляють Етері. Адже є чимало чистих спортсменів і прекрасних тренерів, яких стримують через внутрішню політику. У Етері монополія на фігуристок. Ніхто не може прорватися", - сказала Едмундс.