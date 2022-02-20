Головне
Лінія Маннергейма для ОКР і золота медаль Великої Британії: підсумки Олімпіади-2022 за 20 лютого
Сьогодні 09:56 3198
У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022
Сьогодні 15:47 147
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Сьогодні 13:34 5001 1
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Сьогодні 09:17 787
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:36 154185
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру
Сьогодні 08:27 20487 4
Бринзак: Багато вболівальників і журналістів мріють, щоб федерацію очолила інша людина
Сьогодні 07:48 1258
Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні, Анцибор фінішувала 37-ою
Сьогодні 06:32 740
Німецькі бобслеїсти тріумфували у змаганнях серед четвірок
Сьогодні 06:18 342
Жіноча збірна Великої Британії стала переможницею турніру з керлінгу
Сьогодні 06:03 373
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бринзак: Біатлоністи відмовилися від нових комбінезонів

Сьогодні 15:03 216 0
Функціонер - про різні форму у спортсменів
Бринзак: Біатлоністи відмовилися від нових комбінезонів
#Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022

Джерело - biathlon.com.ua.

Українські біатлоністи та біатлоністки змагалися у різних комбінезонах через холодну погоду на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Чому жінки та чоловіки змагалися у різних комбінезонах? Ну, ми ж вже розповідали про це. Було прохання Уроша та дівчат - вони розуміли, що костюми CRAFT дуже тонкі та холодні і в умовах морозів у них буде дуже складно бігти. Нам допомогла Доротея Вірер, яка є обличчям компанії Sportful. Вона попросила виділити для нас зразок, дівчата спробували, їм сподобалося - і ми змогли оперативно закупити костюми для жіночої команди.

А чому не закупили і для чоловіків? Хлопці відмовилися - спочатку тому, що під ліктями не було гумок, які служать для того, щоб лікті не ковзали під час стрільби. І вони просто не ризикнули. При покупці дівчатам зробили на костюми прогумовані наклейки, але для чоловіків було вже пізно - привезли ті розміри, які дівчата замовляли заздалегідь. З компанією CRAFT ми врегулювали питання, що дівчата виступатимуть не в їхній формі, і заперечень не було, бо розуміли, що їхні костюми - тонкі та холодні. Тим більше, що у нас був контракт не з самою шведською фірмою, а з їхніми представниками в Україні. І форма на сезон надавалась на спонсорських засадах. На наступний сезон ми вже не працюватимемо з CRAFT. А з компанією Sportful плануємо співпрацювати й надалі.

Виробники форми не знали про температурні умови змагань Олімпіади? Повторюся, у нас був контракт із представництвом в Україні, а не із самими виробниками. І коли ми з Румунії, де власне і шиють форму, отримали її та почали говорити, що форма - холодна для змагань, із головної компанії CRAFT попросили надіслати зразок для перевірки якості. Ми надіслали – але зі Швеції надійшла відповідь, що костюми - якісні, претензій до них бути не може. Так, вони якісні. Але ж холодні! Тканина тонка, що продувається - на спусках обморозитися і захворіти можна на раз-два. Ми навіть костюми хлопців посилали на фабрику мого друга в Миколаїв, там підшивали підкладку на коліна - щоб так не промерзали під час руху.

Крім того, ми для всіх закупили жилетки з підігрівом, які заряджаються від пауербанку, устілки з підігрівом відправили разом із Настею Меркушиною, коли вона їхала до Китаю. Зробили все можливе, виходячи з ситуації, щоб якось допомогти в цьому питанні", - сказав Бринзак.

Раніше Бринзак заявив, що йому не соромно за український біатлон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 42154
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 11307
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 154185
Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ 37732 11
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру 20487 4
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів 75779
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2840
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2407 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 81735
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 17505
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 163119 3
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 86179 1