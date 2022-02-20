Бринзак: Біатлоністи відмовилися від нових комбінезонів

Українські біатлоністи та біатлоністки змагалися у різних комбінезонах через холодну погоду на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Чому жінки та чоловіки змагалися у різних комбінезонах? Ну, ми ж вже розповідали про це. Було прохання Уроша та дівчат - вони розуміли, що костюми CRAFT дуже тонкі та холодні і в умовах морозів у них буде дуже складно бігти. Нам допомогла Доротея Вірер, яка є обличчям компанії Sportful. Вона попросила виділити для нас зразок, дівчата спробували, їм сподобалося - і ми змогли оперативно закупити костюми для жіночої команди.

А чому не закупили і для чоловіків? Хлопці відмовилися - спочатку тому, що під ліктями не було гумок, які служать для того, щоб лікті не ковзали під час стрільби. І вони просто не ризикнули. При покупці дівчатам зробили на костюми прогумовані наклейки, але для чоловіків було вже пізно - привезли ті розміри, які дівчата замовляли заздалегідь. З компанією CRAFT ми врегулювали питання, що дівчата виступатимуть не в їхній формі, і заперечень не було, бо розуміли, що їхні костюми - тонкі та холодні. Тим більше, що у нас був контракт не з самою шведською фірмою, а з їхніми представниками в Україні. І форма на сезон надавалась на спонсорських засадах. На наступний сезон ми вже не працюватимемо з CRAFT. А з компанією Sportful плануємо співпрацювати й надалі.

Виробники форми не знали про температурні умови змагань Олімпіади? Повторюся, у нас був контракт із представництвом в Україні, а не із самими виробниками. І коли ми з Румунії, де власне і шиють форму, отримали її та почали говорити, що форма - холодна для змагань, із головної компанії CRAFT попросили надіслати зразок для перевірки якості. Ми надіслали – але зі Швеції надійшла відповідь, що костюми - якісні, претензій до них бути не може. Так, вони якісні. Але ж холодні! Тканина тонка, що продувається - на спусках обморозитися і захворіти можна на раз-два. Ми навіть костюми хлопців посилали на фабрику мого друга в Миколаїв, там підшивали підкладку на коліна - щоб так не промерзали під час руху.

Крім того, ми для всіх закупили жилетки з підігрівом, які заряджаються від пауербанку, устілки з підігрівом відправили разом із Настею Меркушиною, коли вона їхала до Китаю. Зробили все можливе, виходячи з ситуації, щоб якось допомогти в цьому питанні", - сказав Бринзак.