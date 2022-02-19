Рекорд Нової Зеландії і провал норвезьких лижників: підсумки Олімпіади-2022 за 19 лютого

Джерело - Чемпіон.

19 лютого на Олімпійських іграх було розіграно 6 комплектів медалей і бронзові нагороди в чоловічому хокейному турнірі та жіночому керлінгу.

Новозеландець Ніко Портеус перервав гегемонію американця Девіда Вайза у лижному хафпайпі та приніс своїй збірній друге золото Пекіна. Вайз став срібним презером, ще один американець – Алекс Феррейра – бронзовим.

Нова Зеландія встановила новий особистий рекорд за медалями на зимових Олімпіадах.

Представник ОКР Олександр Большунов став триразовим олімпійським чемпіоном XXIV Зимових Олімпійських ігор, вигравши дистанцію 28,4 км в лижних гонках коньковим стилем. Спортсмени мали бігти класичний марафон – 50 км, але організатори скоротили дистанцію через погодні умови. Срібним призером став Іван Якимушкін із ОКР, а бронзова нагорода дісталася норвезьцю Сімену Гегстад Крюгеру. Одвічний суперник Большунова - норвежець Клебо зійшов з дистанції.

Чоловіча збірна Швеції тріумфувала в змаганнях з керлінгу. У фіналі шведи перемогли збірну Великої Британії ( 5:4 ), бронзові медалі напередодні здобули канадці.

Бельгійський ковзаняр Барт Свінгс виграв золоту медаль у мас-старті, південно-кореєць Чун Дже Вон став срібним призером, його співвітчизник Лі Син Хун здобув бронзу.

Триразовою олімпійською чемпіонкою Пекіна стала нідерландка Ірен Схаутен, яка перемогла в жіночому мас-старті серед ковзанярок. Другою фінішувала канадка Івані Блонден, бронзова медаль дісталась італійці Франчесці Лоллобриджиді.

Китайська пара Суй Веньцзін/Хань Цун зі світовим рекордом виграла змагання у фігурному катанні серед танцювальних пар, у представників ОКР Євгенії Тарасової/Володимира Морозова та Анастасії Мішиної/Олександра Галлямова – срібло та бронза відповідно.

Жіночі змагання з бобслею в двійках виграли німкені Лаура Нолті/Дебора Леві, Маріама Яманка/Александра Бурггардт із Німеччини здобули срібні медалі, бронза – у Елана Меєрс/Сільвія Хоффман із США.

Бронзовими призерками в змаганнях з керлінгу серед жінок стали спортсменки зі Швеції, яка в матчі за третє місце перемогли збірну Швейцарії (7:9). Фінал між Японією та Великою Британією відбудеться 20 лютого.

Збірна Словаччини виграла бронзові медалі в чоловічому хокейному турнірі. У матчі за третє місце словаки розгромили шведів (4:0). інал ОКР – Фінляндія відбудеться в неділю, 20 лютого.

Збірна Норвегії продовжує впевнено очолювати медальний залік Олімпіади, у норвежців - 15 золотих, 8 срібних і 12 бронзових медалей.

20 лютого в Пекыны буде розіграно 4 комплекти медалей і відбудеться урочиста Церемонія закриття Олімпіади.