Фігуристи несанкціоновано використали музику

Джерело - Чемпіон.

На американських фігуристів Брендона Фрейзера та Алексу Кнірім подали до суду за несанкціоноване використання музики, яку вони обрали для короткої програми командного турніру XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє Court House News.

Про порушення авторських прав заявив гурт Heavy Young Heathens. Позов був зареєстрований 17 лютого у федеральному суді міста Санта-Ана (США, штат Каліфорнія).

Відзначимо, що американський дует Алекса Кнірім/Брендон Фрейзер на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні за сумою короткої та довільної програм посів шосте місце.