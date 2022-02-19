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На американських фігуристів подали до суду за порушення авторських прав

Сьогодні 16:48 58 0
Фігуристи несанкціоновано використали музику
На американських фігуристів подали до суду за порушення авторських прав
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На американських фігуристів Брендона Фрейзера та Алексу Кнірім подали до суду за несанкціоноване використання музики, яку вони обрали для короткої програми командного турніру XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє Court House News.

Про порушення авторських прав заявив гурт Heavy Young Heathens. Позов був зареєстрований 17 лютого у федеральному суді міста Санта-Ана (США, штат Каліфорнія).

Відзначимо, що американський дует Алекса Кнірім/Брендон Фрейзер на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні за сумою короткої та довільної програм посів шосте місце.

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