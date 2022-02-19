Крюгер: Здобута бронзова медаль у мас-старті відчувається як перемога

Норвезький лижник Сімен Крюгер задоволений здобутою бронзовою медаллю у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив лижник.

"Я відчував, що було так багато людей, які хотіли, щоб я провів добрі лижні гонки сьогодні, і я використав цю енергію, коли довелося вилучати останні резерви. Я не зміг би тікати швидше.

Усі погодяться, що підготовка до гонки була для мене особливою. Приїзд сюди скидався на американські гірки. Насправді для мене перемогою стало те, що я вийшов на старт. На думку, що всі Ігри пройде без мене до отримання цього останнього шансу. Виїхати додому з бронзою відчувається як перемога сьогодні", - зазначив Крюгер.