Збірна Швеції вперше виграла олімпійський турнір з керлінгу

Визначився володар золотих та срібних медалей у чоловічому керлінгу

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у фінальному матчі чоловічого турніру з керлінгу збірна Швеції здолала Велику Британію.

Матч завершився з рахунком 5:4. Збірна Швеції з керлінгу вперше в історії завоювала золоті олімпійські медалі.

Нагадаємо, що вчора бронзовим призером змагань стала збірна Канади.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг. Фінал. Чоловіки

19 лютого

Швеція - Велика Британія 5:4