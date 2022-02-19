Збірна Швеції вперше виграла олімпійський турнір з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у фінальному матчі чоловічого турніру з керлінгу збірна Швеції здолала Велику Британію.
Матч завершився з рахунком 5:4. Збірна Швеції з керлінгу вперше в історії завоювала золоті олімпійські медалі.
Нагадаємо, що вчора бронзовим призером змагань стала збірна Канади.
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XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг. Фінал. Чоловіки
19 лютого
Швеція - Велика Британія 5:4