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Збірна Швеції вперше виграла олімпійський турнір з керлінгу

Сьогодні 12:02 214 0
Визначився володар золотих та срібних медалей у чоловічому керлінгу
Збірна Швеції вперше виграла олімпійський турнір з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у фінальному матчі чоловічого турніру з керлінгу збірна Швеції здолала Велику Британію.

Матч завершився з рахунком 5:4. Збірна Швеції з керлінгу вперше в історії завоювала золоті олімпійські медалі.

Нагадаємо, що вчора бронзовим призером змагань стала збірна Канади.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг. Фінал. Чоловіки
19 лютого

Швеція - Велика Британія 5:4

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