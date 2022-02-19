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Клебо: У мене були великі проблеми із животом

Сьогодні 12:18 266 0
Норвежець розповів, чому зійшов із марафону на Олімпіаді
Клебо: У мене були великі проблеми із животом
#Олімпіада-2022, #Йоганнес Клебо

Джерело - TV Norge.

Норвезький лижник Йоганнес Клебо перед стартом марафону на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні мав проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив сам лижник.

"Я не спав позаминулої ночі зовсім. Великі проблеми із животом, не знаю, що таке. В останню добу я провів більше часу в туалеті, ніж спав. З ранку розмовляв із лікарем, що не бігтиму  50 км. Але дистанцію скоротили до 30 км, і я не втримався. Проте це не спрацювало.

Неприємно. Я дійсно дуже чекав на цю гонку. Але тіло не працює. Я маю взяти з собою те, що було позитивним на цих Іграх. Найнеприємніше, що я відчував, що форма стає все кращою і кращою.

Але коли почалися проблеми з животом після першого кола, розумієш, що шлях до фінішу буде надто довгим. У мене два золота та медаль у дистанційній гонці – це були гарні Ігри", - сказав Клебо.

Нагадаємо Йоганнес Клебо зійшов з дистанції марафону на Олімпіаді-2022.

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