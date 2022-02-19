Ольсбу-Рейселанн буде прапороносцем збірної Норвегії на закритті Олімпіади

Джерело - nrk.no.
Біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн буде прапороносцем збірної Норвегії на церемонії закриття Олімпіади-2022.
Про це заявила сама спортсменка.
"Я була одночасно здивована, щаслива і горда, коли голова НОК відвів мене убік після мас-старту і запитав, чи я не хочу бути прапороносцем на церемонії закриття. Для мене велика честь нести норвезький прапор на чолі норвезької команди після неймовірної Олімпіади для Норвегії", - сказала Ольсбу-Рейселанн.
На Іграх-2022 у Пекіні норвежка Ольсбу-Рейселанн завоювала три золоті та дві бронзі медалі.
Нагадаємо, що церемонія закриття зимової Олімпіади-2022 відбудеться 20 лютого. Початок о 14:00.