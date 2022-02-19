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Цегларик: У Словаччини великий шанс виграти бронзу Олімпіади

Сьогодні 13:02 165 0
Хокеїст прокоментував матч з Фінляндією
Цегларик: У Словаччини великий шанс виграти бронзу Олімпіади
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіонат.

У півфінальному матчі хокейного турніру Олімпіади-2022 зі Словаччиною гравці Фінляндії (2:0) добре зіграли у захисті.

Про це заявив форвард збірної Словаччини Петер Цегларик.

"Фіни дуже здорово зіграли в обороні у третьому періоді. Ми багато володіли шайбою, але не змогли забити. Не можна виграти матч без закинутих шайб. Не має значення, з ким ми гратимемо за бронзу.

Зараз я ще не можу думати про завтрашній матч, треба переварити цю поразку. Завтра ми матимемо великий шанс завоювати медаль Олімпіади, ми зробимо все для цього.

Для хокею у Словаччині вихід до півфіналу - це добре. Відмінний шанс популяризувати хокей, безцінний досвід для гравців та тренерського штабу. Сподіваюся, ми допоможемо розвитку нашого хокею", - сказав Цегларик.

У матчі за третє місце хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні збірна Словаччини зіграє зі Швецією.

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