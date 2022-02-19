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Ольсбу-Рейселанн: Я ще не ухвалила рішення щодо продовження кар'єри

Сьогодні 09:18 233 0
Норвезька біатлоністка розповіла про свої майбутнє
Ольсбу-Рейселанн: Я ще не ухвалила рішення щодо продовження кар'єри
#Олімпіада-2022, #Марте Ольсбу-Рейселанн

Джерело - nrk.no.

Для норвезької біатлоністки Марте Ольсбу-Рейселанн XXIV зимові Олімпійські ігри у Пекіні є останніми у її кар'єрі.

Про це заявив біатлоністка.

"Я починаю старіти. Потрібно буде вирішити, чим хочу займатися в майбутньому. Я ще не ухвалила рішення щодо продовження кар'єри. Я трохи відклала це, тож подумаю після Голменколлена.

Біатлон - це дуже здорово. Мені просто хотілося б бути набагато молодшим. Мабуть, це моя остання Олімпіада. У мене був довгостроковий план і довгий шлях сюди, і я з нетерпінням чекала цього протягом багатьох років. Мені є за що боротися після Ігор, тому подивимося після Холменколлена", - зазначила Ольсбу-Рейселанн.

Марте Ольсбу-Рейселанн на Олімпіаді-2022 здобула золоті медалі у змішаній естафеті, спринті та гонці переслідування, а також бронзові нагороди в індивідуальній гонці та мас-старті.

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