Ольсбу-Рейселанн: Я ще не ухвалила рішення щодо продовження кар'єри

Для норвезької біатлоністки Марте Ольсбу-Рейселанн XXIV зимові Олімпійські ігри у Пекіні є останніми у її кар'єрі.

Про це заявив біатлоністка.

"Я починаю старіти. Потрібно буде вирішити, чим хочу займатися в майбутньому. Я ще не ухвалила рішення щодо продовження кар'єри. Я трохи відклала це, тож подумаю після Голменколлена.

Біатлон - це дуже здорово. Мені просто хотілося б бути набагато молодшим. Мабуть, це моя остання Олімпіада. У мене був довгостроковий план і довгий шлях сюди, і я з нетерпінням чекала цього протягом багатьох років. Мені є за що боротися після Ігор, тому подивимося після Холменколлена", - зазначила Ольсбу-Рейселанн.