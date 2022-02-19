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Фінал жіночого хокейного турніру Олімпіади обійшов за переглядами НХЛ

Сьогодні 07:02 203 0
Ця гра стала другою за популярністю хокейним матчем у США з 2019 року
Фінал жіночого хокейного турніру Олімпіади обійшов за переглядами НХЛ
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Фінальний матч жіночого турніру з хокею на Олімпійських іграх-2022 на телеканалі NBC дивилися в середньому 3,54 мільйона глядачів.

Про це повідомляє оглядач Шон Шапіро.

Цей показник більший, ніж у будь-якого матчу регулярного чемпіонату НХЛ цього сезону.

Крім того, ця гра стала другою за популярністю хокейним матчем у США з 2019 року.

У фіналі жіночого хокейного турніру Олімпійських ігор збірна Канади переграла США (3:2).

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