Фінал жіночого хокейного турніру Олімпіади обійшов за переглядами НХЛ

Фінальний матч жіночого турніру з хокею на Олімпійських іграх-2022 на телеканалі NBC дивилися в середньому 3,54 мільйона глядачів.

Про це повідомляє оглядач Шон Шапіро.

Цей показник більший, ніж у будь-якого матчу регулярного чемпіонату НХЛ цього сезону.

Крім того, ця гра стала другою за популярністю хокейним матчем у США з 2019 року.

US-Canada women’s gold medal hockey game on NBC averaged 3.54 million viewers. That’s more viewers than any NHL game this season. And second most watched hockey game in United States since 2019.