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Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

Сьогодні 17:24 71017 0
Турнір триватиме з 9 по 20 лютого 2022 року
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
#Канада, #Латвія, #Олімпіада, #Пекін, #США, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

З 9 по 20 лютого у Пекіні на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 відбувається чоловічий хокейний турнір.

У хокейному турнірі беруть участь 12 хокейних збірних - це 8 найкращих збірних згідно з рейтингом IIHF після ЧС-2020 (Канада, ОКР, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія), 3 збірні (Данія, Латвія та Словаччина), які перемогли в олімпійській кваліфікації та збірна Китаю як країна, яка проводить зимову Олімпіаду.

На груповому етапі олімпійського турніру збірні розподілені на три групи по чотири команди, кожна з яких проведе по три матчі - з кожної у своїй групі. Переможці груп, плюс одна збірна, яка показала найкращий результат серед команд, що не посіли перші місця в групах, одразу виходять до чвертьфіналу. Інші 8 команд за вихід до чвертьфіналу грають у кваліфікаційному раунді, пари якого формуються за принципом найвищий із найменшим у загальному рейтингу.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Склади груп турніру:

  1. США, Китай, Канада, Німеччина
  2. ОКР, Швейцарія, Чехія, Данія
  3. Швеція, Латвія, Фінляндія, Словаччина

Розклад та результати матчів хокейного турніру:

Груповий етап

1-й тур

9 лютого (середа)

  • 10:40. Група В. ОКР -  Швейцарія 1:0
  • 15:10. Група В. Чехія - Данія 1:2

10 лютого (четвер)

  • 06:10. Група С. Швеція -  Латвія 3:2
  • 10:40. Група С. Фінляндія - Словаччина 6:2
  • 15:10. Група А. США -  Китай 8:0
  • 15:10. Група А. Канада - Німеччина 5:1

2-й тур

11 лютого (п'ятниця)

  • 06:10. Група В. Данія - ОКР 0:2
  • 10:40. Група В. Чехія - Швейцарія 2:1 Б
  • 10:40. Група С. Швеція -  Словаччина 4:1
  • 15:10. Група С. Латвія - Фінляндія 2:3

12 лютого (субота)

  • 06:10. Група А. Канада - США 2:4
  • 10:40. Група А. Німеччина -  Китай 3:2

3-й тур

  • 15:10. Група В. ОКР -  Чехія 5:6
  • 15:10. Група В. Швейцарія - Данія 3:5

13 лютого (неділя)

  • 07:10. Група С. Словаччина - Латвія 5:2
  • 10:40. Група С. Фінляндія - Швеція 4:3 ОВ
  • 15:10. Група А. Китай -  Канада 0:5
  • 15:10. Група А. США -  Німеччина 3:2

Плей-оф

15 лютого (вівторок). Плей-оф. Кваліфікація

  • 06:10. Данія - Латвія 3:2
  • 06:10. Словаччина - Німеччина 4:0
  • 10:40. Чехія - Швейцарія 2:4
  • 15:10. Канада - Китай 7:2

16 лютого (середа). Чвертьфінали

  • 06:10   США - Словаччина 2:3 Б
  • 08:00   ОКР - Данія 3:1
  • 10:40   Фінляндія - Швейцарія 5:1
  • 15:30   Швеція - Канада 2:0

18 лютого (п'ятниця). Півфінали

  • 06:10   Фінляндія - Словаччина 2:0
  • 15:10   ОКР - Швеція 2:1 Б

19 лютого (субота). Матч за третє місце

  • 15:10   Словаччина - Швеція 4:0

20 лютого (неділя). Фінал

  • 06:10   Фінляндія - ОКР
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