Джерело - Чемпіон.
У півфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Швеції поступилася ОКР.
Основний час зустрічі та овертайм завершилися з рахунком 1:1. Переможець протистояння визначився у серії булітів. У ній перемогу здобула збірна ОКР, яка стала другим фіналістом турніру. У фіналі, 20 лютого, збірна ОКР зіграє з Фінляндією, яка у півфіналі перемогла Словаччину (2:0).
19 лютого у матчі за третє місце зіграють збірні Словаччини та Швеції. Початок матчу о 15:10.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
ОКР - Швеція 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 3:2)
Шайба: 1:0 - 20:15 Слепишев, 1:1 - 46:22 Ландер