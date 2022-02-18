Переможець протистояння визначився у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У півфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Швеції поступилася ОКР.

Основний час зустрічі та овертайм завершилися з рахунком 1:1. Переможець протистояння визначився у серії булітів. У ній перемогу здобула збірна ОКР, яка стала другим фіналістом турніру. У фіналі, 20 лютого, збірна ОКР зіграє з Фінляндією, яка у півфіналі перемогла Словаччину (2:0).

19 лютого у матчі за третє місце зіграють збірні Словаччини та Швеції. Початок матчу о 15:10.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею. Півфінал. 18 лютого

ОКР - Швеція 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 3:2)

Шайба: 1:0 - 20:15 Слепишев, 1:1 - 46:22 Ландер