Головне
Домінування Бо та провал українських біатлоністів: підсумки Олімпіади-2022 за 18 лютого
Сьогодні 15:28 397
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 17:50 3998
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:38 39852
Крол став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 12:02 314
Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце
Сьогодні 11:42 484
Швейцарець Регез завоював золоту медаль у скікросі
Сьогодні 10:02 314
Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце
Сьогодні 09:42 711
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 384
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 1042
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1731
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна Швеції поступилася ОКР у півфіналі хокейного турніру

Сьогодні 17:51 89 0
Переможець протистояння визначився у серії булітів
Збірна Швеції поступилася ОКР у півфіналі хокейного турніру
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У півфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Швеції поступилася ОКР.

Основний час зустрічі та овертайм завершилися з рахунком 1:1. Переможець протистояння визначився у серії булітів. У ній перемогу здобула збірна ОКР, яка стала другим фіналістом турніру. У фіналі, 20 лютого, збірна ОКР зіграє з Фінляндією, яка у півфіналі перемогла Словаччину (2:0).

19 лютого у матчі за третє місце зіграють збірні Словаччини та Швеції. Початок матчу о 15:10.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Півфінал. 18 лютого 

ОКР - Швеція 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 3:2)

Шайба: 1:0 - 20:15 Слепишев, 1:1 - 46:22 Ландер

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 67002
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 55562 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 138313
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 10148
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 39852
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 38883 5
Рекомендуємо
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 10631 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 6997
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 18722 3
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10751
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 9559
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41042