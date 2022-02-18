У фіналі зіграють збірні Японії та Великої Британії

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 18 лютого у півфінальних матчах жіночого турніру з керлінгу збірна Японії перемогла Швейцарію, а Велика Британія - Швецію.

То ж 20 лютого у фіналі зіграють збірні Японії та Великої Британії. Початок фінального матчу о 03:05. А у матчі за третє місце збірна Швейцарії буде протистояти Швеції. Цей матч відбудеться 19 лютого, початок о 14:05.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг. Жінки. Півфінал

18 лютого

Швеція - Велика Британія 11:12

Японія - Швейцарія 8:6