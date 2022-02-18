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Визначилися фіналісти жіночого турніру з керлінгу

Сьогодні 17:13 164 0
У фіналі зіграють збірні Японії та Великої Британії
Визначилися фіналісти жіночого турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 18 лютого у півфінальних матчах жіночого турніру з керлінгу збірна Японії перемогла Швейцарію, а Велика Британія - Швецію.

То ж 20 лютого у фіналі зіграють збірні Японії та Великої Британії. Початок фінального матчу о 03:05. А у матчі за третє місце збірна Швейцарії буде протистояти Швеції. Цей матч відбудеться 19 лютого, початок о 14:05.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг. Жінки. Півфінал
18 лютого

Швеція - Велика Британія 11:12

Японія - Швейцарія 8:6

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