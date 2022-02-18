Головне
Домінування Бо та провал українських біатлоністів: підсумки Олімпіади-2022 за 18 лютого
Сьогодні 15:28 397
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 17:50 3998
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:38 39852
Крол став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 12:02 314
Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце
Сьогодні 11:42 484
Швейцарець Регез завоював золоту медаль у скікросі
Сьогодні 10:02 314
Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце
Сьогодні 09:42 710
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 384
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 1041
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1731
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ольсбу-Рейселанн: П'ять медалей - це навіть більше, ніж я могла мріяти

Сьогодні 17:33 88 0
Біатлоністка прокоментувала свій виступ у мас-старті та загалом на Олімпіаді
Ольсбу-Рейселанн: П'ять медалей - це навіть більше, ніж я могла мріяти
#Олімпіада-2022, #Марте Ольсбу-Рейселанн

Джерело - Чемпіонат.

Норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн задоволена своїм виступом на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоністка.

"Олімпіада для мене була приголомшливою. П'ять медалей: три золоті та дві бронзи. Це навіть більше, ніж я могла мріяти. Просто неймовірно. Щиро кажучи, не знаю, як так вийшло. Моєю метою було завоювати одну золоту медаль, а зараз у мене їх три, ще є дві бронзи. Дуже пишаюся цим

Мас-старт дуже важка гонка. Сьогодні віяв сильний вітер, і на стійці було непросто, але я працювала на максимумі і зараз задоволена, що завоювала бронзу.

Найприємнішим у гонці було те, що ми йшли з Тіріль, моєю партнеркою. Було весело і виникало відчуття, ніби ми майже вдома. Ми боролися та виклалися на трасі. Рада, що зрештою зможемо розділити з нею подіум.

Знала, що сьогодні буде непросто через вітер. Намагалася робити постріл за пострілом, стрілянину за стріляниною, розуміючи, що нічого ще не закінчено, поки не завершено гонку. Дуже рада, що змогла перетнути фінішну лінію третьої", - зазначила Марте Ольсбу-Рейселанн.

Марте Ольсбу-Рейселанн на Олімпіаді-2022 здобула золоті медалі у змішаній естафеті, спринті та гонці переслідування, а також бронзові нагороди в індивідуальній гонці та мас-старті.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 55551 2
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 10148
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 67002
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 39852
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 38877 5
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 138312
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19047
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23144
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18324 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13493 12
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 31444
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 5502 1