Ольсбу-Рейселанн: П'ять медалей - це навіть більше, ніж я могла мріяти

Норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн задоволена своїм виступом на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив біатлоністка.

"Олімпіада для мене була приголомшливою. П'ять медалей: три золоті та дві бронзи. Це навіть більше, ніж я могла мріяти. Просто неймовірно. Щиро кажучи, не знаю, як так вийшло. Моєю метою було завоювати одну золоту медаль, а зараз у мене їх три, ще є дві бронзи. Дуже пишаюся цим

Мас-старт дуже важка гонка. Сьогодні віяв сильний вітер, і на стійці було непросто, але я працювала на максимумі і зараз задоволена, що завоювала бронзу.

Найприємнішим у гонці було те, що ми йшли з Тіріль, моєю партнеркою. Було весело і виникало відчуття, ніби ми майже вдома. Ми боролися та виклалися на трасі. Рада, що зрештою зможемо розділити з нею подіум.

Знала, що сьогодні буде непросто через вітер. Намагалася робити постріл за пострілом, стрілянину за стріляниною, розуміючи, що нічого ще не закінчено, поки не завершено гонку. Дуже рада, що змогла перетнути фінішну лінію третьої", - зазначила Марте Ольсбу-Рейселанн.