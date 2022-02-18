Можуть збільшити кількість жіночих хокейних команд на Олімпіадах

Кількість жіночих хокейних команд може зрівнятися з чоловічими

Кількість жіночих збірних з хокею на Олімпіаді може бути збільшена до 12 і стати рівною кількості команд у чоловічому хокейному турнірі.

Про це заявила керівник жіночого комітету ІІХФ Сюзанна Колбенгайєр.

"Кількість команд у жіночій частині олімпійської хокейної програми може бути збільшена до 12-ї. Ми вважаємо, що має бути рівність щодо чоловічого та жіночого турнірів", - сказала Колбенгайєр.

На Олімпіаді-2022 у Пекіні у жіночому турнірі з хокею брали участь 10 команд. У фіналі вчетверте поспіль зіграли збірні Канади та США. Матч завершився перемогою канадок (3:2).