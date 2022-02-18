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Анттіла: Мріяв про фінал Олімпіади, коли сидів у пекінському ізоляторі

Сьогодні 14:33 161 0
Хокеїст розповів про свою перебування на карантині
Анттіла: Мріяв про фінал Олімпіади, коли сидів у пекінському ізоляторі
#Олімпіада-2022

Джерело - Р-Спорт.

Форвард збірної Фінляндії Марко Анттіла мріяв про фінал Олімпіади, коли перебував у ковід-ізоляторі в Пекіні. 

Про це заявив хокеїст.

"Не все виходило, але ми вірили у свою систему та довели гру до перемоги. У фіналі потрібно буде багато зробити краще. Нам потрібно буде показати свою найкращу гру на турнірі, щоб перемогти. І не так важливо, з ким гратимемо.

Мріяв про фінал, коли сидів у пекінському ізоляторі. Тепер це сталося. Взагалі, у мене багато було думок тоді, багато було часу вільного. Насправді не так все страшно було, просто сидів на самоті, хоча хотілося грати, тренуватися, бути з командою.

Звичайно, я нервувався, що пропущу багато матчів тут, але все обійшлося. Наразі вже не час згадувати про це. Ми дуже хочемо перемогти у неділю, фіни ніколи не вигравали золото Олімпіади. Ми хочемо бути першими", - сказав Анттіла.

Раніше збірна Фінляндії вийшла до фіналу олімпійського турніру, обігравши Словаччину (2:0)

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