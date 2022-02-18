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Валієва отримає державну нагороду

Сьогодні 14:18 365 1
Фігуристку зустрічатимуть в аеропорту з усіма почестями
Валієва отримає державну нагороду
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіонат.

15-річну фігуристку ОКР Камілу Валієву, яку спіймали на допінгу, буде представлено до державної нагороди.

Про це заявив голова комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищов.

"Валієва буде представлено до державної нагороди. Сьогодні обговорили це із міністром спорту. Поки невідомо, до якої саме нагороди - все це вирішать в адміністрації президента. Камілу зустрічатимуть в аеропорту з усіма почестями як олімпійську чемпіонку, бо вона такою і є. Вона буде оточена увагою та турботою. У неї попереду велика робота, та й усе життя попереду", - сказав Свищов.

Фігуристка Каміла Валієва, яка посіла на Олімпіаді четверте місце, проводить перший сезон на дорослому рівні. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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