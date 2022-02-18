Журналісти ОКР вже визначили фіналістів хокейного турніру

Джерело - Чемпіон.

Журналіст чеського видання Denik Sport Ондржей Кухарж здивований питаннями журналістів на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні (Китай) щодо можливого фіналу хокейного турніру між ОКР та Фінляндією.

Про це заявив сам журніласт

"Журналісти ОКР після півфіналу Словаччина - Фінляндія запитують у мікс-зоні фінського нападника Марко Анттілу, що він чекає від фіналу з ОКР. Ох, зачекайте! - зазначив Кухарж.

Ruští novináři se právě v mixzoně ptají Marka Anttily, jak se těší na finále s Ruskem.

Oh wait… 🤔 — Ondřej Kuchař (@OndraKuchar) February 18, 2022

Збірна Фінляндії обіграла команду Словаччини з рахунком 2:0 та вдруге в історії вийшла у фінал Олімпійських ігор. Суперник фінів визначиться у зустрічі між ОКР та Швецією, яка відбудеться 18 лютого. Початок о 15:10 за київським часом.