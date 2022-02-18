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Збірна Фінляндії здолала Словаччину у півфіналі хокейного турніру

Сьогодні 08:26 259 0
Визначився перший фіналіст чоловічого турніру
Збірна Фінляндії здолала Словаччину у півфіналі хокейного турніру
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У півфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії перемогла Словаччину.

Матч завершився з рахунком 2:0. То ж збірна Фінляндії стала першим фіналістом турніру. Сьогодні, 18 лютого, о 15:10 розпочнеться другий півфінальний матч ОКР - Швеція.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Півфінал. 18 лютого 

Фінляндія - Словаччина 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 2:0 - 15:58 Маннінен, 2:0 - 59:21 Песонен

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