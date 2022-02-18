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Бах: Можливо, треба підняти віковий поріг у спорті

Сьогодні 11:18 159 0
Функціонер висловився щодо зміни вікового порогу для спортсменів
Бах: Можливо, треба підняти віковий поріг у спорті
#Томас Бах

Джерело - sport-express.ru.

Міжнародному олімпійському комітету ще раз треба подумати щодо підвищення вікового порогу для спортсменів, які можуть брати участь на Олімпіаді.

Про це заявив президент МОК Томас Бах.

"Що стосується виступів підлітків на дорослому рівні, ми вже на минулій раді МОК думали про це. Потрібно серйозно обміркувати це питання. Можливо, треба підняти віковий поріг у спорті. Обговоримо це із національними федераціями", - зазначив Бах.

Нагадаємо, що зараз фігурист/фігуристка може перейти з юніорського в доросле катання в 15 років. Фігуристка Каміла Валієва, яка посіла на Олімпіаді четверте місце, проводить перший сезон на дорослому рівні.Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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